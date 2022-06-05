Агент Бурмистрова: «Никто не ищет себе другую команду, «Сочи» очень хорошо выступил в прошлом сезоне»

Агент Антон Синьков, представляющий интересы нападающего «Сочи» Никиты Бурмистрова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Бурмистрова сработала автоматическая пролонгация контракта на год. Он выполнил условия при подписании предыдущего контракта. Никто не ищет себе другую команду. «Сочи» очень хорошо выступили в прошедшем сезоне. Нет смысла искать», — сказал Синьков «СЭ».

В прошедшем сезоне 32-летний нападающий провел 26 игр за «Сочи», в которых сумел отличиться 4 голевыми передачами.