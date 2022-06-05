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Агент Заболотного: «Необходимо было провести определенное количество матчей, он выполнил это условие»

Агент Николая Заболотного рассказал о будущем игрока в «Сочи»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Антон Синьков, представляющий интересы вратаря «Сочи» Николая Заболотного, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Заболотного контракт на год. Он выполнил условия — необходимо было провести определенное количество матчей. Он выполнил это условие, поэтому сработала автоматическая пролонгация контракта на следующий сезон. Все нормально», — сказал Синьков «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний Заболотный провел за «Сочи» 7 матчей.

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