Агент Заболотного: «Необходимо было провести определенное количество матчей, он выполнил это условие»

Агент Антон Синьков, представляющий интересы вратаря «Сочи» Николая Заболотного, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Заболотного контракт на год. Он выполнил условия — необходимо было провести определенное количество матчей. Он выполнил это условие, поэтому сработала автоматическая пролонгация контракта на следующий сезон. Все нормально», — сказал Синьков «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний Заболотный провел за «Сочи» 7 матчей.