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Агент Николсона отреагировал на информацию об интересе со стороны «Фенербахче»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию турецкого издания Sansursuz Futbol об интересе «Фенербахче» к футболисту.

«Это просто разговоры СМИ. Никаких действительно серьезных разговоров и контактов не было», — сказал агент «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за красно-белых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего ямайца в 7,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
Шамар Николсон
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