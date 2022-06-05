Агент Николсона отреагировал на информацию об интересе со стороны «Фенербахче»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию турецкого издания Sansursuz Futbol об интересе «Фенербахче» к футболисту.

«Это просто разговоры СМИ. Никаких действительно серьезных разговоров и контактов не было», — сказал агент «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за красно-белых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего ямайца в 7,5 миллиона евро.