Семак рассказал о сильных сторонах «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» рассказал о сильных сторонах московской команды.

«Спартак» силен контратаками, «Спартак» силен в обороне, даже несмотря на то, что они пропустили четыре, это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот. Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00 (мск).

Красно-белые занимают 7-е место с 17-е очками, сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 балла.