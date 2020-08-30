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Агент Алексея Миранчука прокомментировал переход игрока в «Аталанту»

18:14
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Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался по поводу перехода в «Аталанту» 24-летнего футболиста. Однако он отметил, что официальная информация появится только от клубов. Ранее сам игрок рассказал о переходе.

— Информация будет только от официальных лиц, обратитесь в клубы, — заявил он «СЭ». — Когда подпись будет, тогда об этом можно будет говорить. Считаю, что на данный момент рано говорить о переходе. Прощание Миранчука с фанатами? Это правило хорошего тона.

24-летний россиянин пропустил игру 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0) из-за повреждения. Ожидается, что Миранчук продолжит карьеру в «Аталанте». По данным итальянских СМИ, «Локо» получит за него 14,5 миллиона евро, а сам футболист подпишет контракт на 5 лет.

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