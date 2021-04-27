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Агент Алексея Миранчука отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита»

14:07
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Футбольный агент Вадим Шпинев в интервью «РБ Спорт» прокомментировал информацию по поводу интереса «Зенита» к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

— Ко мне никто не обращался. С «Зенитом» не контактировал. Слышал только из прессы, — отметил Шпинев.

— Чего хочет сам Алексей?

— Он сам хочет заиграть и он заиграет.

— Но если объективно, это очень сложно — выбить Малиновского из состава.

— Но это жизнь, это работа. Алексей знал, на что шел. Он борется. Высокая конкуренция, он борется. Духом не падает. Нет пессимизма. Нет гадких настроений.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-vadima-shpineva-prodlenie-kontrakta-dzhikii-budushhee-muhina-zhemaletdinova-miranchuka/

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