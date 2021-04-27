Арбитр Вилков ответил на вопрос о происхождении своих машины и квартиры
Российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как заработал на дорогой автомобиль и квартиру.
«Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день — 75 тысяч км. Не вижу в этом ничего зазорного. Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка — с 2013 года мы с товарищами продаем полимерные материалы — это приносит очень неплохой доход. Мои партнеры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах», — цитирует Вилкова «Чемпионат».
41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).
Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром ФИФА до 2019 года.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4333137-intervyu-s-sudyoj-mihailom-vilkovym-razgovor-s-hachaturyancem-depressiya-boj-sluckogo-i-fedotova-suhina-dohody.html
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