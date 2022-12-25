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Агент Сафонов: «Видно, что Сычевой сделал себя сам, самоучка»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

— Парень провел первый сезон на хорошем уровне. Это не всегда показатель. Помните, как играл за «Уфу» в прошлом сезоне Агаларов? И где он теперь? Видно, что Сычевой сделал себя сам, самоучка. И потом ему 26 лет. У «Крыльев» появились деньги после продажи Пиняева и Глушенкова. Они ими воспользовались. Но есть один момент, который смущает.

— Какой?

— Вы видели, какая полузащита «Оренбурга»? Они очень удачно купили «латиносов», которые делают им игру. Они играют вперед, играли на Сычевого. Получится ли у «Крыльев» так перестроить игру, чтобы использовать сильные качества форварда? Я не уверен. Вспомните, сколько забивал за «Зенит» Дзюба, когда там играл Халк? То есть, окружение очень важно.

— Купить Сычевого могли не только «Крылья». Просто им нападающий был нужнее?

— 100 миллионов рублей не такая большая сумма для клубов РПЛ. «Крылья» Пиняева и Глушенкова намного дороже продали. У них все время забирают игроков — надо как-то восполнять потери, — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-safonov-ob-yasnil-pochemu-topy-rpl-ne-kupili-sy-chevogo/
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Алексей Сафонов
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