Глушаков показал, как тренируется с кокосами в отпуске

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал новый пост в социальных сетях.

Он показал, как тренируется на пляже, обводя лежащие на песке кокосы.

«Ура, мячик! Начинаю обыгрывать, устал отдыхать, самое время начать тренироваться», — написал футболист.

35-летний россиянин получил разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию, который начнется 15 декабря.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.