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Сегодня, 21:33

Глушаков показал, как тренируется с кокосами в отпуске

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал новый пост в социальных сетях.

Он показал, как тренируется на пляже, обводя лежащие на песке кокосы.

«Ура, мячик! Начинаю обыгрывать, устал отдыхать, самое время начать тренироваться», — написал футболист.

35-летний россиянин получил разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию, который начнется 15 декабря.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Денис Глушаков
ФК Химки
2
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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