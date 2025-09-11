«Ахмат» подписал сенегальского полузащитника Гадио

Полузащитник марокканского «Униона» Папа Амади Гадио перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.

23-летний сенегалец выступал за марокканский клуб с 2023 года. Он провел 51 матч, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.