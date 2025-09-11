«Ахмат» подписал сенегальского полузащитника Гадио
Полузащитник марокканского «Униона» Папа Амади Гадио перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.
23-летний сенегалец выступал за марокканский клуб с 2023 года. Он провел 51 матч, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.
Источник: ФК «Ахмат»
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|19
|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|9
|4
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|
7
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|2
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|
9
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|2
|5
|2
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|
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|4
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|
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|
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|5
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
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|
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
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|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
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Ахмат
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|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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