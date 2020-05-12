«Аэрофлот» может не продлить контракт с ЦСКА

«Аэрофлот» и ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год, сообщает ТАСС. Ранее авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов из-за пандемии коронавируса.

— Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается, — отметил источник, близкий к «Аэрофлоту». — Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года.

Стоимость текущего соглашения составляет 9 миллионов долларов. «Аэрофлот» оказывает ЦСКА услуги по чартерной перевозке." Аэрофлот" также является спонсором «Манчестер Юнайтед». Их контракт рассчитан до 2022 года.