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«Аэрофлот» может не продлить контракт с ЦСКА

19:05
Евгений Гинер. Фото "СЭ"
Евгений Гинер. Фото "СЭ"
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«Аэрофлот» и ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год, сообщает ТАСС. Ранее авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов из-за пандемии коронавируса.

— Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается, — отметил источник, близкий к «Аэрофлоту». — Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года.

Стоимость текущего соглашения составляет 9 миллионов долларов. «Аэрофлот» оказывает ЦСКА услуги по чартерной перевозке." Аэрофлот" также является спонсором «Манчестер Юнайтед». Их контракт рассчитан до 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/ekonomika/8454971

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