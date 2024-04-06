Аджоев считает, что «Динамо» и «Спартак» не станут осторожничать в дерби

Бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Команды ни в коем случае не будут осторожничать и покажут хорошую игру. В дерби никто не будет уступать и осторожничать», — приводит слова Аджоева Metaratings.ru.

Игра состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.