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Аджоев считает, что «Динамо» и «Спартак» не станут осторожничать в дерби

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Бывший спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Команды ни в коем случае не будут осторожничать и покажут хорошую игру. В дерби никто не будет уступать и осторожничать», — приводит слова Аджоева Metaratings.ru.

Игра состоится 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гурам Аджоев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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