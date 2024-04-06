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Глушаков: «В последнее время Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, болельщикам, «Спартаку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, раскритиковавшего игроков красно-белых за недостаток самоотдачи в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2).

Игра между командами прошла 3 апреля на «Лукойл Арене». У красно-белых гол забил Манфред Угальде. Гости ответили дублем Педро.

— С ним произошло что-то непонятное. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что он хочет, чтобы его убрали, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы про это говорить, всегда поддерживал его. Ведь это тренер, если нет результата, надо спрашивать с игроков. Но в последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к «Спартаку» — тем более. Но это мое видение со стороны. Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит.
— Он даже обвинил футболистов «Спартака» в том, что они недостаточно выкладываются. И ему после этого ответил агент Даниила Денисова.
— Выкладываются или не выкладываются футболисты — наверное, ему виднее. Возможно, у него есть датчики и всякие технологии, наверное, тренеры-консультанты, которые следят за тактикой, за работоспособностью. Не могу судить, кто прав, а кто нет. Сложно говорить.

Ответный матч «Зенита» и «Спартака» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урарту
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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