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Смородская — о «Локомотиве»: «Никаких видимых успехов пока нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча команды против «Ахмата» в 23-м туре РПЛ.

«Будет сложный матч. «Локомотив», конечно, нервничает, никаких видимых успехов пока нет. Но, надеюсь, хотя бы с «Ахматом» справятся. Не думаю, что будут играть от обороны, им уже некуда отступать», — цитирует Смородскую Metaratings.

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 7 апреля. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
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