Смородская — о «Локомотиве»: «Никаких видимых успехов пока нет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча команды против «Ахмата» в 23-м туре РПЛ.

«Будет сложный матч. «Локомотив», конечно, нервничает, никаких видимых успехов пока нет. Но, надеюсь, хотя бы с «Ахматом» справятся. Не думаю, что будут играть от обороны, им уже некуда отступать», — цитирует Смородскую Metaratings.

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 7 апреля. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.