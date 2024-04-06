Смородская — о «Локомотиве»: «Никаких видимых успехов пока нет»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча команды против «Ахмата» в 23-м туре РПЛ.
«Будет сложный матч. «Локомотив», конечно, нервничает, никаких видимых успехов пока нет. Но, надеюсь, хотя бы с «Ахматом» справятся. Не думаю, что будут играть от обороны, им уже некуда отступать», — цитирует Смородскую Metaratings.
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 7 апреля. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.
Источник: Metaratings
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
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|8.04
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Оренбург – Рубин
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Зенит
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|
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
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|6
|И
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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