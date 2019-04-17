Адвокаты Александра Кокорина и Павла Мамаева просят суд изменить меру пресечения на любую другую

В среду, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

В процессе заседания судья зачитала прошение Мамаева.

– Мамаев считает решение о мере пресечения излишне жестоким, необоснованным. На формальных предположениях. Есть достаточные основания для принятия решения об альтернативной мере пресечения. Изменились основания, на основе которых было принято решение о взятии под стражу. Прошу любую альтернативную меру пресечения, в том числе домашний арест.

Затем выступили адвокаты Кокорина: Татьяна Стукалова и Андрей Ромашов.

– Не согласны с судебным решением. Суд не учел общий срок задержание под стражей. Суд не учел характеристику с места работы, в которой сказано о возможности домашнего ареста. Также суд не учел, что в марте 2018 году обвиняемому провели операцию с учетом долгой реабилитации. Последует инвалидность и замена колена на искусственное. Угроза его жизни переходит в реальную фазу.

Также высказался адвокат Кирилла Кокорина - Вячеслав Барик:

– Решение суда незаконное. Не представлены доказательства того, что обвиняемый может скрыться. Выводы суда несостоятельны. Суд уклонился от оценки от позиции защиты. Решение обосновано фразой общего характера. Прошу отменить решение о мере пресечения. (Александр Рогулев)

Напомним, что 3 апреля на предварительных слушаниях дела Пресненский суд продлил срок ареста до 25 сентября.

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