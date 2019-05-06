Татьяна Прилипко, адвокат детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, во время прений по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы заявила о давлении следствия и общества на процесс.

Форвард "Зенита", его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" и его друг Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Когда читаешь дело, хочется плакать. Это какое-то фэнтази! – сказала Прилипко. – Кто-то говорил, что следователь – профессионал. Нет, никакой он не профессионал...

Следствие оказало давление на суд со своей мерой пресечения. Спасибо, что обвинитель не расстрел запросила.

Беззаконие это с точки зрения процесса? Да беззаконие, конечно

Создается впечатление, что широкий резонанс вызвал тот факт, что в эпизоде участвует целый чиновник Минпромторга.

Считаю обвинения Протасовицкого избыточными.

Бульон от яиц, честное слово. Ни один свидетель не подтвердил сговор, все его отрицали. Никто не выступил с обвинениями в агрессии, как это изложение в показаниях из-под руки следователя. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!