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Сегодня, 14:35

Адвокат Мамаева — о скандале с футболистом в аэропорту: «Он защитил себя и свою семью»

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Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгения Векина, адвокат экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, в комментарии для «СЭ» отреагировала на скандал с участием игрока.

10 января издание Mash сообщило о том, что Мамаев устроил дебош на борту самолета Москва — Дубай. Позднее издание выложило видео, в котором футболист в грубой форме отвечает одному из журналистов.

Сам Мамаев опроверг «СЭ» новости о том, что он устроил дебош.

«Вчера целые сутки были информационные вбросы. Несмотря на это, корреспондент пошел преследовать людей по всему аэропорту. Насколько я знаю, ему много раз вежливо было дано напоминание о том, что сегодня он уже звонил и ему все рассказали. Это происходило на протяжении длительного времени в аэропорту. А то, что было заснято и выставлено, сделано в последний момент. Почему люди так отвечают? Потому что другие переходят все границы. Не хватило терпения, сутки просто издевались над семьей. Мне кажется, на его месте любой бы так ответил. Получается, что Mash сделал этот вброс. Дальше Павел очень культурно с ними побеседовал. После этого в совершенно некрасивой форме журналист преследовал его. После такой беспочвенной травли любой бы на их месте отреагировал.
Понятно, что этот корреспондент попал в аэропорт специально, чтобы преследовать их. Журналист в лицо снимал Павла, его супругу и ребенка. Может, это был заказ? Это была провокация для того, чтобы получить реакцию. Какая управа может быть на таких желтушных журналистов? С ними надо либо судиться, писать на них заявления в полицию, либо не тратить свое время и объяснить на русском языке человеку, чтобы он понял. Но они и этого не понимают. Мое личное мнение: Павел ответил и правильно сделал. Он защитил себя и свою семью», — сказала Векина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

35-летний Мамаев — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России. В 2023 году он стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Павел Мамаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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