Экс-игрок сборной России Гранат заявил, что скучает по матчам РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что ждет возобновления российского чемпионата.

«Скучаю ли я по матчам РПЛ? Да, конечно. Уже наступило то время, когда все успели отдохнуть от футбола. Хочется его возвращения!» — цитирует Граната «РБ Спорт».