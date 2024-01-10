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Сегодня, 17:23

Мамаев рассказал подробности инцидента на борту самолета в Дубай

Артем Бухаев
Корреспондент
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Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» рассказал подробности инцидента на борту самолета Москва — Дубай.

«Это неправда! Произошло аварийное торможение во время взлета. Разгонялся самолет, но произошла резкая остановка. Капитан объявил, что полет не состоится из-за технических неполадок. Поэтому все будут вынуждены покинуть самолет. Мы с супругой приняли решение, что с маленьким ребенком не будем ждать в аэропорту, а поедем домой. Попросили ребят, чтобы нам принесли коляску из багажа. Нам спокойно принесли, мы уехали домой. Вот и все. Никакого конфликта не было. Они сказали, что не знают, как это сделать. Но мы объяснили ситуацию», — сказал Мамаев «СЭ».

Ранее супруга бывшего игрока сборной России Надежда Мамаева отреагировала на информацию о якобы устроенном скандале на борту самолета.

35-летний Мамаев — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России. В 2023 году он стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Мамаев в 2023 году открыл футбольную академию в Дубае вместе с форвардом «Динамо» Федором Смоловым.

Павел Мамаев
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