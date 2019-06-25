Адвокат Кокорина заявила о двойном наказании футболиста, что противоречит Конституции РФ

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукаловапредоставила собственное письмо, в котором раскрыла обстоятельства дела своего подзащитного и обрушилась с жесткой критикой на всю судебную систему.

- Следует обратить внимание, что наказание Кокорина Александра, назначенное приговором суда за причинение потерпевшему Паку легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, составило 11 месяцев исправительных работ, - приводит слова Стукаловой "РИА Новости". - Наказание за абсолютно те же действия, но с применением уже другой статьи о хулиганстве, повлекли наказание в виде одного года и пяти месяцев лишения свободы, что очевидно противоречит разумному, не говоря о каком-то и чьем-то праве.

Мало того, что суд дважды наказал осужденных за одно и то же деяние, в противоречие Конституции РФ, он еще и необоснованно назначил разные сроки наказания, то есть простое изменение названия содеянного повлекло многократное увеличение срока лишения свободы.

Иными словами, если пощечину назвать оплеухой, то нужно многократно увеличить ответственность при тех же действиях и последствиях. Где логика?