Адвокат Кокорина: "После судебного заседания по существу арест может быть продлен еще на полгода"

Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, заявил "СЭ", что не исключает очередного продления срока содержания футболиста под стражей.

Нападающий сине-бело-голубых, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы. Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляции всех четверых на продление ареста – они останутся в изоляторе минимум до 8 апреля.



– Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, сказал, что юридических оснований для дальнейшего содержания под стражей нет. Ваше мнение? – вопрос Ромашову.



– В принципе, это действительно так, поскольку решение суда распространяется на срок до 8 апреля. Какие причины держать людей в тюрьме после этой даты? Но потом последуют новые продления.



– Но ведь вскоре должно состояться рассмотрение дела в суде по существу.

– Это, конечно, случится раньше 8 апреля. Дело поступит в суд приблизительно за месяц до завершения срока ареста. Судебные органы рассматривают такие вещи в течение 14 суток. Если судья, который примет дело к производству, сочтет необходимым содержание обвиняемых под стражей, то мера пресечения будет продлена сразу на полгода.



– Это минимально возможный срок?

– Да. Если после этого вновь потребуется продлевать меру пресечения, то уже на три месяца. Таким образом у нас построена судебная процедура. (Иван Торопцев)

Апелляции Кокорина и Мамаева не удовлетворены. Они остаются в СИЗО