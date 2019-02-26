Адвокат Кокорина: "Надеемся, что хотя бы прокуратура обратит внимание на беззаконность следствия"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова после отклонения Мосгорсудом апелляции на содержание их клиента под стражей до 8 апреля заявила, что это постановление не оставило защите итого выбора кроме как обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

– Ни один наш довод не принимается, поэтому сегодняшнее постановление не оставило нам никаких шансов, кроме как обращаться в ЕСПЧ, – сказала Стукалова. – Будем и дальше добиваться справедливости. Мы полностью ознакомились с материалами дела. Путем анализа мы пришли к выводу, что никакой обоснованности в предъявленном обвинении по статье 213 у следствия нет. Нами подано ходатайство прокурору и следствию – 300 с лишним листов, где мы подробно исследуем каждое доказательство, каждое показание каждого свидетеля. Очень надеемся, что хотя бы прокуратура обратит внимание на все допущенные недостатки и беззаконность проведенного следствия. (Андрей Михайлов)

Апелляции Кокорина и Мамаева не удовлетворены. Они остаются в СИЗО