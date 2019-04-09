Адвокат Кирилла Кокорина: "Показания идут вразрез с теми обстоятельствами, которые вменяются в вину ребятам"

Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла, подвел итоги первого заседания суда по делу своего подзащитного, его брата, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Сегодня состоялось первое полноценное заседание суда по делу.

– Показания идут вразрез с теми обстоятельствами, которые вменяются в вину ребятам. Например, по эпизоду в "Кофемании" – что были оскорбления, – цитирует RT Барика. – Сегодня все три допрошенных свидетеля это показали, а со стороны обвинения в материалах дела ни одного слова об этом нет, ведь оскорбление было, а если оно было, и это был конфликт в результате этого оскорбления, который перешел в рукоприкладство, то говорить что это хулиганство – неквалифицированно и нелегитимно. Что касается других обвинений, по Кириллу, например, свидетели не показывают, что он одного из потерпевших – Гайсина – бил, в деле ни одного показания такого нет, хотя ему это вменяется в вину, что он якобы группой лиц по предварительному сговору принимал участие в избиении Гайсина.

Суд Кокорина и Мамаева: что сказали свидетели