Адвокат Кирилла Кокорина – об апелляции: "Закон существует отдельно от всего, что происходит по делу"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, в интервью "СЭ" рассказал о подробностях поданной апелляции на решение Тверского районного суда Москвы по продлению ареста его подзащитного до 8 апреля этого года.

Кирилл, его старший брат, форвард "Зенита" Александр Кокорин, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

Сегодня стало известно, что рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 25 февраля.

– Мы подали апелляцию 11 февраля – все защитники в интересах четверых обвиняемых, – сказал Барик. – Постановленный судебный акт считаем незаконным, потому что опять суд игнорировал то, что ему предписано. Суд нашел ни для кого незримую причину содержать под стражей Кирилла. Всем понятно, что никакой угрозы ни для следователя, ни для потерпевших, ни для свидетелей он не несет. Кирилл незаконно содержится под стражей, просто потому, что, наверное, есть такое указание. Никаких разумных причин суд в своем постановлении не изложил.

– Более того, суд уклонился от оценки того, что следствием нарушена глава 23 УПК о порядке привлечения в качестве обвиняемого, – продолжил адвокат. – Доказательствами, которые представлены, не подтверждается, что было совершено хулиганство. Ведь хулиганство предполагает беспричинное нападение, ведь изначально они должны были иметь умысел – нарушить общественный порядок или еще что-то. В доказательствах, которые приложены в ходатайстве о продлении меры пресечения, есть протоколы допросов, где многие люди, например, официант, говорят, что Кирилл все время спрашивал Пака: "Как ты нас назвал?" Другие свидетели рассказывали, какое нецензурное оскорбление произнес Пак, после чего разразился этот конфликт. То есть это не хулиганство. Мы пытаемся это рассказать в суде. Ведь следователь в соответствии со статьей 175 УПК, получив эти доказательства, должен был перепредъявить обвинения без 213 статьи за Хулиганство. Следователь этого не сделал. Мы суду это говорим, говорим, что в доказательствах есть свидетельства Гайсина, который говорил, что его Кирилл не бил. На очной ставке Гайсин тоже говорит, что Кирилл его не бил. Но Кириллу все равно предъявлено обвинение о причинении побоев Гайсину. Говорю все это суду, но мне в ответ – что это не имеет большого значения.

– В статье 108 УПК написано, что человек может быть заключен под стражу только по обвинению по статье, которая предусматривает наказание свыше трех лет, – сказал Барик. – Более того, нам специально вменяют часть вторую 213 статьи УПК, которая предполагает предварительный сговор. Но всем, кто смотрел запись, понятно, что все там произошло стихийно. Всем же известно, как происходят потасовки, – кто там о чем сговаривается? Очевидные вещи, но их словно никто не видит. У нас все доказательства и закон существуют отдельно от всего, что происходит по делу. (Игорь Новиков)