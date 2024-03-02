Быстров — о деле Промеса: «Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер?

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что думает о ситуации с форвардом красно-белых Квинси Промесом.

«Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но... Четыре года вели следствие! То, что там родственники говорят — понятное дело, за бабло», — приводит «РБ Спорт» слова Быстрова.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

16 февраля появилась информация о том, что футболиста «Спартака» объявили в международный розыск.