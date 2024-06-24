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Сегодня, 19:05

Адвокат Бушманов: «Возвращение Промеса в Россию весьма вероятно»

Константин Белов
Корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

По информации Legalbet, в ближайшее время нападающий «Спартака» вернется в Россию. Вопрос решался на уровне министерств двух государств.

«Возвращение Промеса в Россию, несмотря на юридическую неопределенность, можно рассматривать как весьма вероятное событие. В случае, если будут успешно урегулированы все правовые вопросы в ОАЭ. Кроме того, важно, будет ли проявлен дипломатический интерес обоих государств к его персоне. Немаловажен аспект изменившихся коммерческих и игровых потенциалов Промеса для его российского клуба. Все эти составляющие, как и каждое в отдельности, могут и положительно, и отрицательно повлиять на дальнейшую судьбу Квинси.

Урегулирование вопросов вокруг Промеса уже затянулось, требует еще немало времени, выверенной стратегии и больших усилий заинтересованных лиц, что может значительно снизить спортивный потенциал игрока и, соответственно, интерес к нему как к спортсмену», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также рассказал, как «Спартак» может повлиять на возвращение Промеса в Россию.

«Квинси по-прежнему имеет действующий контракт с российским клубом, это создает обязательства как для него, так и для «Спартака». Красно-белые могут продолжить проявлять заинтересованность в возвращении игрока и ускорении процесса разрешения его дел через юридическую и дипломатическую поддержку. Внешнеполитические структуры России вполне могут оказать реальную помощь в скорейшем урегулировании его юридического статуса с точки зрения международного права, особенно если посчитают, что его присутствие на российской территории отвечает национальным или спортивным интересам. На мой взгляд, скорейшее возвращение Промеса выгодно не только ему, но и российскому футбольному клубу: появление результативного игрока, даже с учетом его нынешней репутации, безусловно усилит его маркетинговую ценность, привлекая новых болельщиков, спонсоров, увеличивая продажи мерчендайза», — добавил Бушманов.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.
Промес вернулся в московский клуб в 2021 году.

В сезоне-2023/24 он провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Источник: Промес в ближайшее время может вернуться в Россию
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