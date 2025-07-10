Махачкалинское «Динамо» не знает, сыграет ли клуб во 2-м туре РПЛ: «Никаких официальных документов нет»

Гендиректор «Динамо Махачкала» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ.

— Второй тур либо пропустим, либо где-то проведем. Так понимаю, сейчас должен быть исполком РФС, где примут решение о добавлении команды или оставят 15 команд. Тут плачевно не это, а то, что плохая ситуация для российского футбола.

— То есть даже никаких сигналов по второму туру у вас нет?

— Мы получаем информацию, как и вы. Не больше, не меньше. Мы можем сотрясать воздух, что-то говорить, но никаких официальных документов, ничего у нас нет.

10 июля РФС сообщил, что «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 10 июля за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

«Торпедо» должно было принимать махачкалинское «Динамо» 27 июля во втором туре РПЛ.