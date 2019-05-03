Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в своем Инстаграме поделился новой фотографией. На ней запечатлен ужин бразильского форварда - чебуреки. Футболист опубликовал фотографию в одном из московских ресторанов в то время, когда красно-белые летели в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".

В текущем сезоне Адриану провел 30 матчей за "Спартак", забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

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