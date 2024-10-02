Адиев рассказал, когда будет готов вернуться к работе главным тренером

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возвращении к работе.

«Хорошо, отдыхаю, наслаждаюсь повседневной жизнью, хожу на футбол. Скучать — это не для тренера. Будут предложения — будем думать и разговаривать», — сказал Адиев «СЭ».

Последним местом работы россиянина стал грозненский клуб.1 сентября Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата».