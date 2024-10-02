«Химки» готовы сыграть со сборной России в октябрьскую паузу

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о готовности провести товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу.

«Мы с удовольствием сыграем со сборной России. Почему нет? С удовольствием поучаствуем, примем предложение. Поддержим друг друга!» — сказал Садыгов «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.