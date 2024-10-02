Адиев: «Были разговоры и в РПЛ, и в Казахстане. Пока не срастается»

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Разговоры есть. Но как видите, сейчас я в роли зрителя. Были разговоры и в РПЛ, и в Казахстане. Пока не срастается. Всему свое время. Когда посчитаю достойным [предложение] - тогда и вернусь», — сказал Адиев «СЭ».

Последним местом работы россиянина стал грозненский клуб. 1 сентября Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата».