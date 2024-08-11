Адиев о ничьей со «Спартаком»: «С точки зрения обороны — матч хороший»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Довольно тяжелая игра, «Спартак» владел преимуществом, особенно в первом тайме. Мы не могли выйти из-под давления. Потом начало что-то в атаке у нас завязываться. В обороне сыграли довольно неплохо. Во втором тайме получше было. В обороне достойно, но и свои шансы имели. Жаль, не забили. С точки зрения обороны — матч хороший. С точки зрения атаки — надо добавлять», — сказал Адиев.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.