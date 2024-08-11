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Адиев о ничьей со «Спартаком»: «С точки зрения обороны — матч хороший»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Довольно тяжелая игра, «Спартак» владел преимуществом, особенно в первом тайме. Мы не могли выйти из-под давления. Потом начало что-то в атаке у нас завязываться. В обороне сыграли довольно неплохо. Во втором тайме получше было. В обороне достойно, но и свои шансы имели. Жаль, не забили. С точки зрения обороны — матч хороший. С точки зрения атаки — надо добавлять», — сказал Адиев.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Магомед Адиев
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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 1 : 0
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Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
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 2 : 0
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Спартак – Ахмат
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