Адеми — о переходе в «Химки»: «Про Россию я знаю только то, что здесь бывает очень холодно»
Новичок «Химок» Кемаль Адеми поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.
— Отличные эмоции, я счастлив! Я впервые в России, и я не могу дождаться первой тренировки, — цитирует игрока сайт «Химок».
— Что ты слышал про Россию и премьер-лигу?
— Про Россию я знаю только то, что здесь бывает очень холодно. Про лигу также знаю немногое. Когда я выступал за «Базель», в Лиге Европы мы играли против «Краснодара» — это сильная команда. Остальное мне предстоит узнать через игры.
— Какая у тебя мотивация быть здесь?
— Мы общались и с тренерским штабом, обсуждали возможный переход. До этого консультировался со своим агентом, по выбору команды, лиги. Считаю, что в «Химках» собралась отличная молодая команда с талантливыми футболистами. У клуба есть хорошие шансы, чтобы удивить в этом году. В прошлом сезоне у меня было не так много игрового времени. Решил, что пора что-то менять, и переход в «Химки» — наилучший вариант.
— Мы знаем, что ты смотрел все матчи «Химок» в этом сезоне. Что скажешь о команде?
— Да, я смотрел все игры в этом сезоне. Особенно мне запомнился матч с «Краснодаром», в котором «Химки» победили. Был такой wow-эффект, что обыграли очень сильную команду. Думаю, тем самым «Химки» показали всем, что для этой команды нет авторитетов. «Химки» могут победить любую команду лиги, и мы будем стараться делать это по ходу сезона.
— Последний вопрос: ты готовишься к тому, что ты будешь не самым высоким в команде?
— Я не самый высокий?
— У нас высокие вратари.
— Ну если вратари, то ладно (смеется). Но вообще в Турции, Швейцарии, всегда в своих командах я был самым высоким. Но это не проблема. Я очень рад быть здесь!
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/avgust/rad-byt-zdes-khimki-komanda-dlya-kotoroy-net-avtoritetov-/
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