Новичок «Химок» Кемаль Адеми поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

— Отличные эмоции, я счастлив! Я впервые в России, и я не могу дождаться первой тренировки, — цитирует игрока сайт «Химок».

— Что ты слышал про Россию и премьер-лигу?

— Про Россию я знаю только то, что здесь бывает очень холодно. Про лигу также знаю немногое. Когда я выступал за «Базель», в Лиге Европы мы играли против «Краснодара» — это сильная команда. Остальное мне предстоит узнать через игры.

— Какая у тебя мотивация быть здесь?

— Мы общались и с тренерским штабом, обсуждали возможный переход. До этого консультировался со своим агентом, по выбору команды, лиги. Считаю, что в «Химках» собралась отличная молодая команда с талантливыми футболистами. У клуба есть хорошие шансы, чтобы удивить в этом году. В прошлом сезоне у меня было не так много игрового времени. Решил, что пора что-то менять, и переход в «Химки» — наилучший вариант.

— Мы знаем, что ты смотрел все матчи «Химок» в этом сезоне. Что скажешь о команде?

— Да, я смотрел все игры в этом сезоне. Особенно мне запомнился матч с «Краснодаром», в котором «Химки» победили. Был такой wow-эффект, что обыграли очень сильную команду. Думаю, тем самым «Химки» показали всем, что для этой команды нет авторитетов. «Химки» могут победить любую команду лиги, и мы будем стараться делать это по ходу сезона.

— Последний вопрос: ты готовишься к тому, что ты будешь не самым высоким в команде?

— Я не самый высокий?

— У нас высокие вратари.

— Ну если вратари, то ладно (смеется). Но вообще в Турции, Швейцарии, всегда в своих командах я был самым высоким. Но это не проблема. Я очень рад быть здесь!