Абаскаль заявил, что скучает по Москве

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о России.

«Мексика очень сильно отличается от России. Но это очень красивая страна. И кухня тут прекрасная. Но я скучаю по Москве», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером РПЛ в сезоне-2022/23.

После ухода из российского клуба испанец меньше трех месяцев тренировал «Гранаду», а в конце мая 2025 года возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис».