Жирков о возможном ужесточении лимита на легионеров: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на свою молодежь»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Я уже в этом лимите запутался. Понятно, что сейчас практически никто из игроков сборных не приезжает к нам в чемпионат. Я в этот промежуток, пока нигде не играем, сделал бы ставку на свою молодежь. Если не давит результат в чемпионате, в Лиге Чемпионов, то есть повод задуматься и ставить больше молодых русских игроков. Но на это не пойдут тренерские штабы. Если будешь проигрывать — тебя уберут. Все равно надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег. Но молодежь появляется. Вчерашний матч «Балтики» показал, что есть ребята, на кого стоит обратить внимание», — сказал Жирков «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.