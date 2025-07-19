Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

19 июля 2025, 15:30

Жирков о возможном ужесточении лимита на легионеров: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на свою молодежь»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Я уже в этом лимите запутался. Понятно, что сейчас практически никто из игроков сборных не приезжает к нам в чемпионат. Я в этот промежуток, пока нигде не играем, сделал бы ставку на свою молодежь. Если не давит результат в чемпионате, в Лиге Чемпионов, то есть повод задуматься и ставить больше молодых русских игроков. Но на это не пойдут тренерские штабы. Если будешь проигрывать — тебя уберут. Все равно надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег. Но молодежь появляется. Вчерашний матч «Балтики» показал, что есть ребята, на кого стоит обратить внимание», — сказал Жирков «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Израиль получил олимпийскую квоту в бобслее. Россиянам в этом виде не дали даже шанса
Антирекорд повторили, но Ларионова не трогают. Что происходит в СКА после шести поражений подряд
Власти Тверской области объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Электроснабжение Приднестровья полностью восстановили после блэкаута
Трамп выдвинул Уорша на пост нового главы ФРС. Что нужно знать о кандидате
Золото побило 53 рекорда, пока эксперты спорят о «пузыре». Что это значит для инвестора
Популярное видео
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • хурма(сельдерей)

    Жирков хотел выучить бразильский...но не нашел учебник по бразильскому языку

    19.07.2025

  • Горын

    Свои игроки у нас вечно подающие надежды. Пару лет назад появился Пиняев, сейчас так себе, от случая к случаю. В прошлом сезоне Батраков и Кисляк, посмотрим как пойдут дела у них в этом? Второй сезон он всегда сложнее. Ещё были Дмитриев, Салтыков, Пестряков где они? Кстати в европе нет никаких ограничений.

    19.07.2025

  • Степочкин

    С Краснодаром и его 9-ю иностранцами в кадом старте "пошло развитие футбола в РПЛ"(с), а ты говоришь свою молодежь... А если Акрон будет выпускать 9 иностранцев ? А если другие клубы? У-ууух, как попрет развитие футбола в РПЛ!))

    19.07.2025

  • Alex Vik

    Если в командах много легионеров, то понятно, что своих игроков такого уровня воспитать не выходит, несмотря на довольно жесткий лимит. Не панацея. Возрождайте юношеский футбол.

    19.07.2025

  • AZ

    На свою хорошо бы было, кто спорит.Но проблема в том, что кое-кто делает ставку на перкупленную чужую.

    19.07.2025

    • Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. «Зенит»? Ну, в принципе тоже можно»

    Абаскаль заявил, что скучает по Москве
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости