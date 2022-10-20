Федотов и Абаскаль покинули Дом футбола после заседания КДК РФС

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинули здание Дома футбола после заседания КДК РФС, на котором рассматривался инцидент с их конфликтом во время игры 13-го тура РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялся в воскресенье, 16 октября, на «ВЭБ Арене» в Москве.

После первого тайма между Абаскалем и Федотовым произошла перепалка. Испанец пытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Абаскаль направился в сторону скамейки красно-синих, активно жестикулируя и отмечая, что футболисты ЦСКА не стали соблюдать фэйр-плей в эпизоде с первым голом в ворота спартаковцев. Федотов сказал в ответ: «Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».