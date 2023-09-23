Абаскаль стал восьмым тренером, который выиграл со «Спартаком» 20 матчей чемпионата
Победа над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура стала для «Спартака» 20-й под руководством Гильермо Абаскаля в чемпионате России. Испанец — восьмой специалист, добравшийся до этой отметки. Ему понадобилось 39 игр.
Быстрее 20-го успеха добивались Массимо Каррера, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Валерий Карпин и Владимир Федотов, чуть медленнее — Доменико Тедеско и Александр Старков.
Станислав Черчесов остановился в одной победе от мини-юбилея, выиграв 19 из 34 своих матчей.
Все тренеры, выигравшие со «Спартаком» 20 матчей в чемпионатах России
|
Тренер
|
Гражданство
|
Годы работы
|
Матчи
|
Победы
|
20-я победа*
|
Массимо Каррера
|
Италия
|
2016-2018
|
70
|
42
|
27-й
|
Олег Романцев
|
Россия
|
1992-1995, 1997-2003
|
317
|
199
|
29-й
|
Георгий Ярцев
|
Россия
|
1996
|
35
|
22
|
32-й
|
Валерий Карпин
|
Россия
|
2009-2014
|
134
|
68
|
35-й
|
Владимир Федотов
|
Россия
|
2003, 2006-2007
|
44
|
21
|
37-й
|
Гильермо Абаскаль
|
Испания
|
2022-н.в.
|
39
|
20
|
39-й
|
Доменико Тедеско
|
Германия
|
2019-2021
|
48
|
24
|
41-й
|
Александр Старков
|
Латвия
|
2004-2006
|
45
|
20
|
43-й
* Номер матча, в котором одержана 20-я победа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1