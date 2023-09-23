Абаскаль стал восьмым тренером, который выиграл со «Спартаком» 20 матчей чемпионата

Победа над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура стала для «Спартака» 20-й под руководством Гильермо Абаскаля в чемпионате России. Испанец — восьмой специалист, добравшийся до этой отметки. Ему понадобилось 39 игр.

Быстрее 20-го успеха добивались Массимо Каррера, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Валерий Карпин и Владимир Федотов, чуть медленнее — Доменико Тедеско и Александр Старков.

Станислав Черчесов остановился в одной победе от мини-юбилея, выиграв 19 из 34 своих матчей.

Все тренеры, выигравшие со «Спартаком» 20 матчей в чемпионатах России

Тренер Гражданство Годы работы Матчи Победы 20-я победа* Массимо Каррера Италия 2016-2018 70 42 27-й Олег Романцев Россия 1992-1995, 1997-2003 317 199 29-й Георгий Ярцев Россия 1996 35 22 32-й Валерий Карпин Россия 2009-2014 134 68 35-й Владимир Федотов Россия 2003, 2006-2007 44 21 37-й Гильермо Абаскаль Испания 2022-н.в. 39 20 39-й Доменико Тедеско Германия 2019-2021 48 24 41-й Александр Старков Латвия 2004-2006 45 20 43-й

* Номер матча, в котором одержана 20-я победа.