Абаскаль: «Не считаю, что существует багаж Аленичева, Абаскаля или кого-то еще»
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил слова про багаж.
— Недавно вы сказали, что нынешний «Спартак» полностью подготовлен и создан вами. Последний раз «багаж» красно-белых обсуждали после увольнения Дмитрия Аленичева и чемпионства Массимо Карреры...
— Нет-нет... Я не считаю, что существует багаж Аленичева, Абаскаля или кого-то еще. Единственное, что я хочу сказать по этому поводу: без качественной подготовки у вас не получится сразу дать результат. Нужно или время, чтобы все перенастроить, или новые футболисты.
Если нет ни того, ни другого, то проходит пара недель, и команда, конечно, меняется, но что-то в ней остается и от прошлого тренера. Не из-за Абаскаля. А потому что футболисты впитывают идеи каждого специалиста, у которого играли.
Посмотрите на «Байер» Хаби Алонсо, послушайте его интервью. Он говорит, что взял немного от Гвардиолы, немного от Анчелотти, немного от Моуриньо... Если все сделать правильно, частица тренера останется с игроком навсегда. Если неправильно — футболист запомнит, что тренер был приятным или неприятным, но его идеи никуда не денутся. Вот в чем суть.
Я не считаю это багажом. Но если игроки сохранили о тебе хорошие воспоминания и благодарны, то для меня как для тренера это самое важное достижение. Не титулы! Хотя они, конечно, тоже важны. Сохранив хорошие отношения почти с каждым футболистом, мы в штабе уверены, что хотя бы сделали все, что могли, чтобы им помочь. А они нас за это поблагодарили. Так что время покажет, хорошо мы работали в «Спартаке» или плохо, — сказал Абаскаль «СЭ».
35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022-го до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.
Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3