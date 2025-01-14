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Сегодня, 09:25

Абаскаль рассказал, почему «Спартак» не подписал Ретеги

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о самом обидном несовершенном трансфере в стан красно-белых.

Жаль, что не получилось подписать одного игрока... Матео Ретеги — он был в нашем шорт-листе, Пол Эшуорт очень его хотел. Но я понимал, что это невозможно. Сказал ему: «Пол, у меня есть контакты в Италии. Привезти Ретеги нереально».

Но прорабатывались и другие варианты. Например, Абель Руис (нападающий «Жироны». - Прим. «СЭ») или Ферран Жутжла (нападающий «Брюгге». - Прим. «СЭ»), когда они были молодыми игроками и выступали не в Испании, а в лигах поскромнее. Оба усилили бы «Спартак» и стали большим активом для клуба в будущем. Таких футболистов в мире не так много.

Ретеги — самый статусный игрок, которого «Спартак» хотел, но не смог подписать?

Да. Думаю, он был бы не просто важным футболистом, а исключительной фигурой в команде. Но, как понимаю, на тот момент на него уже вышел «Дженоа». К тому же сейчас он игрок сборной Италии — думаю, в тот момент этот фактор, а также отсутствие еврокубков в России сыграли роль. Поэтому он выбрал Италию. Не говорю, что это лучше, но очевидно, что для своего будущего он поступил правильно.

Ранее, летом 2024 года, сообщалось, что «Спартак» интересовался нападающим «Дженоа» Матео Ретеги, однако тот отказался от перехода. В итоге форварда выкупила «Аталанта».

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
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