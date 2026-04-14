Абаскаль рассказал подробности ухода из мексиканского «Атлетико»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал подробности ухода из мексиканского «Атлетико Сан-Луис».

— Гильермо, «Атлетико Сан-Луис» недавно объявил о вашем уходе. Что произошло?

— У меня был контракт на два года, но, честно говоря, я уже давно понял, что это не мое место. Поэтому вместе с клубом приняли решение о разрыве соглашения по обоюдному согласию. Мне было некомфортно в команде. Благодарен «Атлетико», но, к сожалению, это не тот футбол, который я люблю.

— Не тот футбол?

— В Мексике уровень [футбола] в принципе ниже европейского. В каждом матче творится хаос, особенно на последних минутах. Но больше всего мне не понравился формат чемпионата: 17 матчей, потом плей-офф. Даже если ты занял десятое место, можешь выиграть титул. Для меня это абсурд. И атмосфера на стадионах совсем другая — не говорю «плохая» или «хорошая». Просто я ее не разделяю.

Да, фанаты страстные, но где-то их поддержка больше напоминает музыку — как будто это не трибуна, а оркестр. А, например, у клуба «Тигрес» болельщики слишком агрессивные по отношению к своим же игрокам.

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

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