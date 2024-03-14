Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 марта, 15:26

Абаскаль, Карпин и Ивич оштрафованы по итогам матчей 20-го тура РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что несколько тренеров РПЛ были оштрафованы за выход из технической зоны во время матчей 20-го тура.

«По итогам матча «Ростов» — «Краснодар» главный тренер ростовчан Валерий Карпин за 10-й выход за пределы технической зоны в сезоне оштрафован на 30 тысяч рублей. На тот момент главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич за четвертое нарушение в сезоне получил штраф в размере 30 тысяч рублей. По итогам матча с «Факелом» главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля оштрафовали на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, это третье подобное нарушение у тренера в сезоне», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» идет шестым с 31 очком. «Ростов», набравший 27 очков, находится на 10-й строчке.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
5
0
Читайте также
Сербские болельщики рассказали, что думают о матче со сборной России
МОК не будет требовать от россиян подписать декларацию с осуждением СВО
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: «Ростов» — «Краснодар», «Урал» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей после игры с «Ахматом» в РПЛ
Харин дисквалифицирован на два матча после игры «Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» обратился в КДК по итогам матча с «Локомотивом»
«Локомотив» попросил КДК рассмотреть эпизод с удалением Карпукаса
Личка: «Если Деограсию продадут дороже, чем меня, это будет даже хорошо для «Оренбурга»
Зарема: «У «Спартака» два спортдира, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»?
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» проведет товарищеский матч с «Крыльями Советов» 23 марта
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов не будет удивлен переходом Чалова в «Зенит»
Экс-вратарь «Ростова» Радич назвал лучшего иностранного игрока в истории РПЛ
Глушенков стал первым игроком с 10 мячами и 10 голевым пасами в РПЛ с начала 2023 года
Чалов: «Как ситуация с продлением контракта с ЦСКА? В процессе»
Корнеев считает суперсделкой переход иранца Риванди в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» оценили шансы клуба на чемпионство в РПЛ

Черевченко рассказал, что хочет возглавить российский клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости