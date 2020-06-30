«А кто заметил у него спад?» Джикия об игре Бакаева

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился своим мнением об игре хавбека Зелимхана Бакаева после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура РПЛ. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

— Тедеско говорил что-то особенное после игры?

— Как всегда выделил пару моментов. Завтра будем разбирать эту игру.

— Вам вообще нравится играть в таких условиях, когда на трибунах по три тысячи человек, а во многих командах заболевают футболисты?

— Тяжело, когда кто-то заболевает, хочется, чтобы это было пореже. Хочется, чтобы все скорее наладилось. Сегодня, на чужом стадионе тяжело было играть без своих болельщиков. С нетерпением будем ждать домашнюю игру и исправлять ситуацию.

— С чем связываете такой спад у Бакаева?

— А кто заметил у него спад?

— Все заметили, в трех прошедших играх совсем мало продуктивных действий. Может быть это связано с тем, что у него не было полноценной подготовки к возобновлению сезона?

— Не знаю, это не ко мне вопрос.

— Вопрос не по теме, почему в багажнике автобуса «Спартака» лежит полено?

— (Джикия оборачивается на автобус и видит бревно) Без понятия, может быть, чтобы противовес был. Я же в автобусе справа сижу, а полено слево лежит. (Севастиан Терлецкий)

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.