«А кто заметил у него спад?» Джикия об игре Бакаева
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился своим мнением об игре хавбека Зелимхана Бакаева после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура РПЛ. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
— Тедеско говорил что-то особенное после игры?
— Как всегда выделил пару моментов. Завтра будем разбирать эту игру.
— Вам вообще нравится играть в таких условиях, когда на трибунах по три тысячи человек, а во многих командах заболевают футболисты?
— Тяжело, когда кто-то заболевает, хочется, чтобы это было пореже. Хочется, чтобы все скорее наладилось. Сегодня, на чужом стадионе тяжело было играть без своих болельщиков. С нетерпением будем ждать домашнюю игру и исправлять ситуацию.
— С чем связываете такой спад у Бакаева?
— А кто заметил у него спад?
— Все заметили, в трех прошедших играх совсем мало продуктивных действий. Может быть это связано с тем, что у него не было полноценной подготовки к возобновлению сезона?
— Не знаю, это не ко мне вопрос.
— Вопрос не по теме, почему в багажнике автобуса «Спартака» лежит полено?
— (Джикия оборачивается на автобус и видит бревно) Без понятия, может быть, чтобы противовес был. Я же в автобусе справа сижу, а полено слево лежит. (Севастиан Терлецкий)
ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.