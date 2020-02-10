«А кому Кокорин сделает хуже, оставшись в «Зените-2»?» Бышовец советует форварду идти в «Сочи»

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» выразил уверенность, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину надо согласиться на аренду в «Сочи». Ранее 28-летний форвард отказался отправиться в сочинскую команду и сейчас тренируется с «Зенитом-2».

— На ваш взгляд, Кокорину нужно убрать в сторону свои принципы и уходить в «Сочи» для игровой практики?

— Нужно сначала подписать контракт с «Зенитом». Он же уходил в «Анжи», возвращался в «Динамо». Я это говорю к тому, что на всех этих переходах уже можно было прилично заработать, даже не играя... На одних переходах! «Сочи» — шанс для Кокорина. Причем чуть ли не последний. Если у него не получится в аренде, то какой может быть «Зенит»?! А мы ему предоставляем какие-то индульгенции.

— Поясните, пожалуйста?

— Подняли шум, всей Россией решаем этот вопрос. Хм... Инерция и общественное мнение уже работают на Кокорина.

— У нас нередко любят тех, кто идет против сильных.

— Что значит «против сильных»? Не хочет идти к владельцу «Сочи»? Пусть остается в «Зените-2». Только кому он сделает хуже? Что для него полезнее? Тренироваться и играть во втором дивизионе или в команде премьер-лиги? Если он хочет расти как футболист, ему нужно выбирать «Сочи». Такой шанс ему предоставляют. Я уже выше заметил — поддерживаю позицию «Зенита». Дзюба в непростых ситуациях выбирал футбол. (Виталий Айрапетов)