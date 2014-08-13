Роман Бабаев: "Неизвестно, сыграет ли Думбья со "Спартаком"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 3-го тура чемпионата России над "Тереком" (1:0) отметил напряженный характер встречи, передает из Химок корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также он посетовал на большое количество травм. Напомним, что в сегодняшней встрече получил повреждение нападающий армейского клуба Сейду Думбья.

– Это была очень тяжелая игра, что отражает и сценарий матча, и итоговый результат, – сказал Бабаев. – Ребята не до конца восстановились после матча в Саранске: жара, искусственное поле... Поэтому победа сегодня далась с трудом. У нас снова начались травмы, и это очень сказывается на команде. Сложно компенсировать потери Эльма и Дзагоева, Жора Щенников тоже травмировался. И Думбия сегодня получил на ровном месте травму, и теперь неизвестно, сыграет ли со "Спартаком".

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