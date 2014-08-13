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13 августа 2014, 22:57

Роман Бабаев: "Неизвестно, сыграет ли Думбья со "Спартаком"

Борис САТАРОВ
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 3-го тура чемпионата России над "Тереком" (1:0) отметил напряженный характер встречи, передает из Химок корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также он посетовал на большое количество травм. Напомним, что в сегодняшней встрече получил повреждение нападающий армейского клуба Сейду Думбья.

– Это была очень тяжелая игра, что отражает и сценарий матча, и итоговый результат, – сказал Бабаев. – Ребята не до конца восстановились после матча в Саранске: жара, искусственное поле... Поэтому победа сегодня далась с трудом. У нас снова начались травмы, и это очень сказывается на команде. Сложно компенсировать потери Эльма и Дзагоева, Жора Щенников тоже травмировался. И Думбия сегодня получил на ровном месте травму, и теперь неизвестно, сыграет ли со "Спартаком".

Леонид Слуцкий: "Участие Думбья в дерби со "Спартаком" - под вопросом"

Сейду Думбия
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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 6
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Локомотив

 6
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И К Ж
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Виктор Александров

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