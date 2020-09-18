7:2! «Краснодар» уничтожил «Химки» на своем поле

«Краснодар» на своем поле разгромил «Химки» в стартовом матче 8-го тура Тинькофф чемпионата России. «Быки» победили со счетом 7:2.

В составе краснодарцев дубль сделал Виктор Классон. Швед не забивал за команду на протяжении 481 дня, полностью пропустив сезон-2019/20 из-за тяжелой травмы. Также отличились Маркус Берг, Тонни Вилена, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов.

У «Химок» дубль оформил Аршак Корян.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев наблюдал за матчем с трибуны, так как отбывает дисквалификацию. «Быки» набрали 14 очков — столько же перед туром было у занимающего третье место «Спартака» — и вошли в лидирующую группу.

Команда Дмитрия Гунько продолжает оставаться внизу турнирной таблицы: после восьми матчей у «Химок» — 3 очка и ни одной победы.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Краснодар» — «Химки» — 7:2 (3:2)

Голы: Берг, 19 (1:0). Классон, 23 (2:0). Корян, 27 (2:1). Корян, 42 — с пенальти (2:2). Классон, 45 (3:2). Вилена, 52 (4:2). Кабелла, 62 (5:2). Уткин, 74 (6:2). Сулейманов, 89 (7:2).

Нереализованный пенальти: Берг, 19 (вратарь)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 69), Кабелла (Уткин, 69), Классон (Сперцян, 76), Вилена (Сулейманов, 76), Олссон, Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг (Кутовой, 79).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Куат (Кухарчук, 85), Трошечкин, Ломовицкий (Гапон, 77), Боженов, Полярус (Алиев, 58), Дядюн (Сигневич, 46. Казанцев, 85).

Предупреждение: Тихий, 18.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Болотенков (Москва).

18 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар».