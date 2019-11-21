35 лет назад «Зенит» завоевал первый чемпионский титул в истории клуба. Помните, как это было?
10:15
«Зенит» вспомнил, как 35 лет назад впервые стал чемпионом. 21 ноября 1984 года петербургский клуб стал чемпионом СССР, обыграв «Металлист» со счетом 4:1.
Отмечается, что сегодня, 21 ноября в честь этого события ветераны «Зенита"-84 примут участие в матче легенд. А 1 декабря перед матчем 18-го тура «Зенит» — «Спартак» первые чемпионы совершат круг почета.
Золотом сияет сквозь года!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 21, 2019
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