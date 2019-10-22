24 октября в Москве откроется академия братьев Гатаговых

Бывший игрок «Локомотива» Алан Гатагов и его брат Сослан Гатагов стали учредителями футбольной академии. Она откроется в Москве 24 октября.

— Новая детская спортивная школа должна воспитать достойную смену российским игрокам и сделать футбол доступным для всех, — цитирует Алана Гатагова ТАСС. — Рассчитываем, что за первые два года мы привлечем в академию порядка 800 детей.

Базироваться академия будет на стадионе «Луч» в Тушине. На ее открытие приглашены известные футболисты и тренеры, в том числе Юрий Семин и Валерий Газзаев.

28-летний Алан Гатагов, как и его брат, не играет на профессиональном уровне с 2017 года. Ранее он выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», «Иртыш», «Тараз» и «Левадию». 27-летний Сослан Гатагов играл за «Спартак», «Улисс» и «Торпедо-БЕЛАЗ», а также выступал в академии «Локомотива».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр