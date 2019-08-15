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24-летний воспитанник «Зенита» продолжит карьеру в «Гомеле»

15 августа 2019, 09:06
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Защитник Андрей Иванов, являющийся воспитанником «Зенита», продолжит карьеру в «Гомеле», сообщается в официальном Twitter белорусского клуба.

24-летний Иванов является воспитанником СДЮШОР санкт-петербургского клуба. Его соглашение с «Гомелем» рассчитано до 31 декабря этого года. С августа 2013 года стал игроком «Зенит-2». В 2016 году Андре Виллаш-Боаш взял его в основную команду и 11 мая 2016 года в матче 28-го тура чемпионата России Иванов дебютировал в основном составе в матче против «Мордовии», выйдя на замену на 89-й минуте. С 1 июля того же года на правах аренды выступал за саранский клуб. Позже выступил за «Томь» и «Шинник», который был его последним российским клубом.

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