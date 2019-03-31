"2:2 вам!" "Уфа" переделала знаменитую фразу Евсеева после ничьей с ЦСКА

"Уфа" в своем официальном Твиттере эмоционально отреагировала на ничью с ЦСКА в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2). Уфимцы проигрывали со счетом 0:2 по ходу встречи, но смогли забить два гола в концовке игры.

- 2:2 вам!!! - такая фраза содержится на фотографии главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева. Снимок был сделан в 2003 году, когда Евсеев забил в ворота сборной Уэльса победный гол в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы-2004.

После той игры Евсеев крикнул в камеру: "*** вам! Понятно? ***!"

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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