19-летний воспитанник "Спартака" перешел в "Уфу"

Бывший защитник "Спартака" Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с "Уфой", сообщается в официальном Twitter клуба.

Мохбалиев объявил об уходе из московского клуба в конце июня. В прошедшем сезоне 19-летний защитник провел 28 матчей за молодежную команду "Спартака", забил два мяча, отдал три голевые передачи.

Защитник также вызывается в юношескую сборную России U-19, в составе которой провел 4 матча.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр