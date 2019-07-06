09:23 | Футбол — РПЛ

19-летний воспитанник "Спартака" перешел в "Уфу"

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Бывший защитник "Спартака" Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с "Уфой", сообщается в официальном Twitter клуба.

Мохбалиев объявил об уходе из московского клуба в конце июня. В прошедшем сезоне 19-летний защитник провел 28 матчей за молодежную команду "Спартака", забил два мяча, отдал три голевые передачи.

Защитник также вызывается в юношескую сборную России U-19, в составе которой провел 4 матча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Футбольный клуб «УФА»/ FC UFA (@ufafc)

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